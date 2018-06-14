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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
-İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

-İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

saldırı anı

( GAZZE ) - İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi GAZZE

Hava Saldırısı İnsansız Hava Aracı Bild İsrail Saldırı 


- İsrail, Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki El-Bureyc Kampı yakınında hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Filistinli Yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki toplanan Filistinli bir grup gencin yanında bir boş araziye saldırı düzenlendi.
saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'nde molotof kokteyllerle yapan bir grup Filistinlinin bulunduğu yakın bir bölgeye saldırdık" denildi.
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