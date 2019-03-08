Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İsrail Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı - HAN YUNUS

İsrail Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı - HAN YUNUS



: - Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanan Filistinliler - Ambulansların geçişi - Filistin bayrakları taşıyan göstericiler - İsrail askerlerinin zırhlı araçlar ile geçişi - Sınırdakilere müdahale edilmesinin ardından koşarak uzaklaşanlarGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 5 Filistinli yaralandı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında açtığı ateş sonucu 5 kişinin yaralandığını belirtti.
Kudra, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.Öte yandan İsrail askerleri Gazze sınırında "sınır çitlerini geçtiği" gerekçesiyle 2 Filistinliyi gözaltına aldı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırında sınırı geçmeye çalışan 2 Filistinliyi gözaltına aldığını iddia etti.İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze'de sınıra 300 metreden fazla yaklaşılmasına izin vermezken, bu mesafeyi geçenlere ateş açarak ya da gözaltına alarak karşılık veriyor.Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Sürgün İsrail Yazılı Açıklama 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı