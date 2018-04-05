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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
İsrail Gazze sınırına hava saldırısı düzenledi - GAZZE Haberi

İsrail Gazze sınırına hava saldırısı düzenledi - GAZZE Haberi



: - Şehidin naaşı Morga getirilmesiGAZZE (AA) - İsrail ordusunun Gazze sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.
Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze 'nin doğu sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.
Kudra, şehidin naaşının Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığını, kimlik tespiti yapılacağını ifade etti.
- Yaralı bir Filistinli daha şehit olduÖte yandan Kudra, Gazze 'nin güney kesiminde geçen cuma düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan Şadi Hamdan Kaşif'in (34) şehit olduğunu aktardı.Böylece cuma gününden bu yana şehit düşen Filistinlilerin sayısı 21'e yükseldi.Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

Hava Saldırısı Kimlik Tespiti İsrail Yazılı Açıklama Saldırı 

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