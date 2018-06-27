Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı İzle

- İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı İzle

Hava saldırısından görüntü

( GAZZE ) GAZZE

Hava Saldırısı Mülteci İsrail Saldırı Mülteci Kampı 


- İsrail'e ait uçakların gece yarısı Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Gazze Şeridi'ndeki Nuseirat mülteci kampında sivil bir araca saldırdı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrailli yerleşimcilerin bulunduğu mevkilere 9 roket atıldığını iddia etti. Gazze’den İsrail’e roket atıldıktan hemen sonra siren sesleri duyuldu.
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı