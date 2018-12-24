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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İsrail Gazze sahilinde 14 Filistinliyi yaraladı - GAZZE

İsrail Gazze sahilinde 14 Filistinliyi yaraladı - GAZZE



: - Gösteriye katılan Filistinli göstericlerden detaylar - İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinden detaylar - Göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılması - Türkiye ve Filistyin bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar - Yaralanan göstericilerin ambulanslar ile taşınmasından detaylarGAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen deniz eylemine müdahale eden İsrail askerleri 14 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı.İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız şekilde Gazze 'ye kara, hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her pazartesi günü gerçekleştirilen deniz eylemine çok sayıda Filistinli katıldı.
Gazze 'nin kuzeyinde İsrail sınırında yer alan kıyı bölgesinde düzenlenen eyleme İsrail güçleri müdahale etti. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 14 kişinin gerçek mermilerle yaralandığı belirtildi. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 20 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle son bulmuştu. Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yaşam Mücadelesi Güvenlik Güçleri Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Yazılı Açıklama 

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