Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
'İsrail, Gazze'de göstericilere karşı yasaklı silah kullanıyor' - GAZZE

'İsrail, Gazze'de göstericilere karşı yasaklı silah kullanıyor' - GAZZE

"İsrail, Gazze 'de göstericilere karşı yasaklı silah kullanıyor" - GAZZE

: - Detay çekimler - Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Genel Komiseri İsam Yunus'un basın toplantısında konuşması"İsrail, Gazze 'de göstericilere karşı yasaklı silah kullanıyor" - Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Genel Komiseri Yunus:"Elimizdeki bilgiler, işgal güçlerinin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılanları mümkün olduğu kadar çok bedensel engelli bırakmak için patlayıcı mermi gibi uluslararası ölçekte yasaklı silahlar kullandığına işaret ediyor"GAZZE (AA) - İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere karşı uluslararası düzeyde yasaklanmış silahlar kullandığı bildirildi.
Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Genel Komiseri İsam Yunus, Gazze 'de düzenlediği basın toplantısında, "Elimizdeki bilgiler, işgal güçlerinin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılanları mümkün olduğu kadar çok bedensel engelli bırakmak için patlayıcı mermi gibi uluslararası ölçekte yasaklı silahlar kullandığına işaret ediyor." dedi.
Yunus, İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürmek için doğrudan hedef aldığını, göstericilerin özellikle baş, boyun ve göğüs olmak üzere vücudun üst kısmından yaralanmasından bunun açıkça anlaşıldığını vurguladı.İsrail askerlerinin Gazze sınırı yakınında barışçıl gösteri düzenleyenlere aşırı güç kullanmaya devam etmesiyle ilgili uyarıda bulunan Yunus, şöyle konuştu:"Komisyon, ihtiyati tedbir olarak, İsrail işgal güçlerine, barışçıl gösterilere katılanlara yönelik güç kullanma kriterlerine saygı göstermesi ve vatandaşların barışçıl toplantı hakkını yerine getirme imkânı tanıması uyarısında bulunmaktadır."Barışçıl gösterilere katılmanın meşru bir hak olduğunu belirten Yunus, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve diğer uluslararası insan hakları örgütlerine, sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail'in sivillere yönelik ihlallerini engelleme çağrısında bulundu.Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 21 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.Filistinliler barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. - Toprak Günü nedir?İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı."Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Çatışma Basın Toplantısı Toplantı Uluslararası Bedensel Engelli 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı