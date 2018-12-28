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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
İsrail Gazze'de 5 Filistinliyi yaraladı - GAZZE

İsrail Gazze'de 5 Filistinliyi yaraladı - GAZZE



: - Gazze 'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler - Filistin bayrağı taşıyan göstericiler - İsrail askerlerinin müdahalesi - Yağmur sebebiyle çamur haline gelen yollar GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail Yazılı Açıklama 

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