İsrail Gazze'de 5 Filistinliyi yaraladı - GAZZE

: - Gazze 'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler - Filistin bayrağı taşıyan göstericiler - İsrail askerlerinin müdahalesi - Yağmur sebebiyle çamur haline gelen yollar GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.