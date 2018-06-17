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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- İsrail, Gazze Çevresinde Yer Altı Bariyeri İnşaatını Hızlandırıyor Haberi

- İsrail, Gazze Çevresinde Yer Altı Bariyeri İnşaatını Hızlandırıyor Haberi

İnşaat çalışmaları

( GAZZE ) - İsrail, Gazze çevresinde yer altı bariyeri inşaatını hızlandırıyor GAZZE

Uzunlu Bild İsrail 


- İsrail, Filistin direnişine ait tünelleri önlemek için Gazze çevresinde yer altına duvar inşaatını hızlandırdığını bildirildi.
İsrailli yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridinin çevresindeki yer altına duvar inşaatını hızlandırdığını söyleyerek, inşa edilecek duvarın yaklaşık dörtte birinin inşasını tamamladığını" açıkladı.
İsrail ordusu, 65 kilometre uzunluğundaki "yeraltı duvarının" 14 kilometre'sinin tamamlandığını belirterek, 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

Duvarın çalışmaları Gazze ile sınırı boyunca 21 farklı yerde gerçekleştiriliyor. İsrail ordusunun inşa ettiği duvarın büyük bir kısmı yeraltında kalırken 6 metrelik kısmı da yer üstünde bulunuyor. Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Yeraltı duvarının tünelleri ortaya çıkaracağını ve tünel inşasını engelleyeceğini iddia etmişti.
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