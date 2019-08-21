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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail, Filistinlilerin Evlerini Yıkıyor

- İsrail, Filistinlilerin Evlerini Yıkıyor

İsrail güçlerinin evi yıkış anı

( KUDÜS ) - İsrail, Filistinlilerin evlerini yıkıyor KUDÜS

Kordon Gesi Etiler İsrail 


- Filistin’de zulme devam eden İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı. Zulme devam eden İsrail güçleri, Filistin’in işgal altındaki toprağı olan Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina bölgesinin Akabe Mahallesi’nde baskın düzenledi.
Akabe Mahallesi’ne buldozerlerle baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli El Rajabi ailesine ait evi yıktı. İsrailliler, evi yıkmaya başlamadan önce Filistinlilerin binaya yaklaşmalarını önlemek için bölgeyi kordon altına aldı. İsrail, Filistinlilere ait 5 binden fazla evi yıktı Bölgede sıklıkla illegal baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, geçtiğimiz ay İsrail Yüksek Mahkemesi kararıyla Doğu Kudüs'ün Sur Ahir bölgesinde Filistinlilere ait 16 binayı yıkmıştı. Filistinli kaynaklar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1967'den günümüze Filistinlilere ait 5 binden fazla evin çeşitli sebepler üretilerek İsrail güçleri tarafından yıkıldığını öne sürüyor.
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