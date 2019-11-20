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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı - İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı

- İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı - İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı

yıkım çalışmaları

( BATI ŞERİA ) - İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı- İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı BATI ŞERİA

İsrail Yıkım Çalışmaları 


- İsrail güçleri, Filistinlilere ait 4 evi yıktı. Yıkıma Filistinlilerin karşı çıkması sonucu en az 25 Filistinli İsrail güçlerince tutuklandı. İsrail güçleri, Kudüs ve El Halil’de Filistinlilere ait evleri yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. 2'si Kudüs’te olmak üzere Filistinlilere ait 4 evi yıkan İsrail güçlerine Filistinliler engel olmaya çalıştı. İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı.
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