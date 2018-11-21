İsrail Filistinlilere ait 14 dükkanı yıktı - KUDÜS Haberi
: - Doğu Kudüs 'ün kuzeyinde bulunan Ra's Hamis Mahallesi - İsrail polisi ve sınır muhafız gücü eşliğinde bölgeye gelen belediye ekibinin mahalleyi kuşatması - Filistinlilere ait dükkanların iş makineleri ile yıkılmasıİsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs 'te Filistinlilere ait 14 dükkanı yıktı.Doğu Kudüs 'ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampı Koruma Komitesi Üyesi Hızır ed - Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi yıkım ekiplerinin Şuafat Mülteci Kampı sınırında yer alan Ra's Hamis Mahallesi'nde "ruhsatsız oldukları" gerekçesiyle Filistinlilere ait 14 dükkanı yıktığını söyledi.
Çok sayıda İsrail polisi ve sınır muhafız gücü eşliğinde Ra's Hamis Mahallesi'ne gelen belediye ekibinin yıkımdan önce mahalleyi kuşattığını anlatan Dibs, ekiplerin 12 saat içinde toplamda 16'dan fazla dükkanı yıkmayı planladığını aktardı.Dükkan sahiplerine hukuki yollara başvurma fırsatı tanınmadığını kaydeden Dibs, İsrail mahkemelerine itiraz başvurusu yapılması için yeterli zaman bulunmadığını ifade etti. Dibs, ekibin yıkıma başlamasıyla mahallede gerilimin tırmandığını dile getirdi.İsrail'in Filistinlileri Kudüs 'ten kovmayı planladığını vurgulayan Dibs, "Yıkımın amacı, Kudüs sakinlerini şehirlerinden uzaklaştırmak ve Filistinlilerin mülklerine el koyarak şehre daha fazla Yahudi yerleşimci getirmektir." ifadelerini kullandı.