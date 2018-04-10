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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- İsrail, Filistinli öğrencileri okullarından etti

- İsrail, Filistinli öğrencileri okullarından etti

öğrencilerin enkaz üzerindeki görüntüleri

( EL HALİL ) EL HALİL

Öğretmenler Öğretmen İsrail Kullar Öğrenciler 


- İsrail kuvvetleri, El Halil kentinde Filistin’e ait bir okulu yıkmasının ardından okulsuz kalan Filistinli öğrenciler bugün enkazın bulunduğu yerde ders başı yaptı. İsrail kuvvetleri, dün abluka altındaki El Halil şehrindeki Filistinlilerin okuduğu okulu yıktı. İki ay önce açılışı gerçekleştirilen okul, güvenlik gerekçeleri ile dün yıkılmasının ardından Filistinli öğrenciler bugün okul enkazının üzerinde ders başı yaptı. Güney El- Halil’in Eğitim Dairesi Başkanı Mohammed Sami, basına yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin okulu yıkarak Filistinli öğrencilerin öğrenim haklarını ellerinden aldığını söyledi.

Eğitim öğretime devam edilmeye çalışıldığını ve bunun için çadırlar kurulmaya başlandığını belirten Sami, ilerleyen günlerde okulu yeniden inşa edeceklerini dile getirdi. İsrail tarafının tehditlerine rağmen eğitimden vazgeçmeyeceklerini belirten Sami, yaşanan olay hakkında Filistin makamları üzerinden soruşturma açacaklarını aktardı. Okulda 7. sınıf öğrencisi olan Zeina Abu Kabbash, İsrail kuvvetlerinin okullarını yıkıp, eğitim haklarına saldırmasına rağmen çadırdaki eğitimine devam etmek istediğini ve öğrenim hakkından mahrum kalmak istemediğini söyledi.

Okulun üç farklı bölgeden öğrencileri olduğunu söyleyen öğretmenlerden Hassan Jabarin ise daha öncesinde farklı bölgelerde eğitim alan 40 kadar öğrencinin okul inşa edilmeden en yakındaki okula gitmek için her gün 30 kilometre yol yürümek zorunda kaldığını ifade etti.

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