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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail El Halil'de bir okula ait konteyner sınıfa el koydu - EL HALİL

İsrail El Halil'de bir okula ait konteyner sınıfa el koydu - EL HALİL

- İsrail güçleri beraberinde iş makinesinin okula ait konteyneri çekmesi - Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanmasıEL HALİL (AA) - İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan bir okula ait konteyner sınıfa "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle el koydu. El Halil 'e bağlı Susiya Köyü'ndeki okula baskın düzenleyen İsrail askerleri, ek sınıf olarak kullanılan bir konteyneri çekiciyle bölgeden uzaklaştırdı.Konteyner sınıfın bölgeden uzaklaştırıldığı sırada İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı. - Bir Filistinli gözaltına alındıİsrail askerleri olaya tepki gösteren bir Filistinliyi gözaltına alındı.İsrail güçleri ayrıca okul yönetiminden bahçe düzenlemesi için yapılan asfaltlama çalışmalarını durdurmasını istedi.Yaklaşık 450 nüfuslu Susiya Köyü'ndeki bu tek okulda 90 öğrenci eğitim görüyor.Söz konusu okulun tamamının İsrail güçlerince yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.İsrail güçleri, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini oluşturan "C" bölgesinde bulunan Filistinlilere ait bazı yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

İş Makinesi Arbede Gesi İsrail 

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