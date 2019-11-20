Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı İzle

- İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı İzle

hava saldırısı

Hava Saldırısı Savunma Sistemi Başkent İsrail Saldırı 

-detay

( ŞAM ) - İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı ŞAM

- İsrail ordusu, İran ve Suriye ordusuna ait onlarca noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Suriye topraklarından İsrail'e dün gece atılan roketlere yanıt olarak İran milislerine ve Suriye ordusuna ait onlarca mevzi hedef alındı. Askeri üsler, silah depoları ve hava savunma füzelerinin olduğu depolar vuruldu" denildi. Saldırı sonrası bölgede şiddetli patlamaların meydana geldiği de ifade edildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam ve çevresindeki bazı noktaları hedef aldığını, Suriye hava savunma sisteminin füzelerin çoğunu düşürdüğünü duyurdu. SANA, İsrail saldırısında bir eve roket parçalarının isabet etmesi sonucu aynı aileden 4 kişinin yaralandığı da aktardı. İsrail ordusu, dün gece Suriye topraklarından Golan Tepeleri'ne 4 roket fırlatıldığını, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı