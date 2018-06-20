İsrail’den insanlık dışı bir uygulama daha



- İsrail işgal güçleri, Barı Şeria’daki El Halil kentinin Tel Rumeida Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin kıyafetlerini arama yaptığı gerekçesi ile çıkarıp yarı çıplak şekilde evlerine yolladı. İsrail işgal kuvvetleri bu sabah Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Tel Rumeida Mahallesi’nde insanlık dışı bir uygulama gerçekleştirirdi. Kontrol noktası kurduğunu söyleyen ve bu sebeple Filistinlilerin kıyafetlerini zorla çıkaran işgal kuvvetleri, vatandaşları yarı çıplak şekilde evlerine gönderdi. Uzun süredir İsrail işgal kuvvetlerinin sıkı kontrolü altında olan bölgede yaşanan son olay ise, Filistinli aktivistler tarafından kayda alındı.

