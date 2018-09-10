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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İsrail'den Gazzeli aktivistlere gerçek mermiyle müdahale - GAZZE

İsrail'den Gazzeli aktivistlere gerçek mermiyle müdahale - GAZZE



: - Gazze - İsrail sahil şeridinde toplanan Filistinlilerden detaylar - Balıkçı teknelerin gösterisinden detaylar - İsrail deniz kuvvetleri botlarının Gazze li balıkçı teknelere müdahalesi - Gösteriden detaylarGAZZE (AA) – İsrail deniz kuvvetleri, Filistinlilerin deniz yoluyla Gazze ablukasını 7. kez kırma girişimine gerçek mermiyle müdahale etti. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in 2006’dan beri uyguladığı ablukayı kırma amacıyla yedincisi düzenlenen deniz eylemine İsrail askerleri yoğun ateşle karşılık vererek müdahale etti. Gazze 'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açılan yaklaşık 20 kayığa, yüzlerce Filistinli de sahilden destek verdi.Onlarca Filistinlinin içinde bulunduğu kayıklar İsrail’in deniz sınırına yaklaştığı sırada, İsrail deniz kuvvetleri ateş açmaya başladı.
Şu ana kadar eyleme katılan biri gazeteci olmak üzere dört Filistinlinin İsrail askerleri tarafından atılan gerçek mermiyle yaralanırken, çok sayıda Filistinli gösterici de atılan gazdan etkilendi. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 6 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş, ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı.Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu. Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yaşam Mücadelesi Deniz Kuvvetleri Lyon İsrail Mermi 

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