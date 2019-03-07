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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - GAZZE Haberi

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - GAZZE Haberi

- Filistinlilerin hava saldırısında hasar gören bölgeyi incelemesi - Filistinlerin saldırı bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarıGAZZE (AA) - İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el - Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus 'un batısında Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.
Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmezken, İsrail ordusundan da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.İsrail ordusu dün akşam geç saatlerde, Gazze'den İsrail'in güneyine füze atıldığını ancak füzenin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Hava Saldırısı Assam Savunma Sistemi İsrail Saldırı 

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