İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - GAZZE

: - Saldırının yapıldığı barakadan detaylar - İsrail ordusuna ait iş makinelerinin sınırdaki çalışmalarından detaylarGAZZE (AA) - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, " Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el - Kassam Tugayları'na ait bazı hedeflerin askeri uçaklarla vurulduğu" belirtildi.Açıklamada ayrıca söz konusu hava saldırısının " Gazze sınırına yerleştirilen el yapımı patlayıcının İsrail ordusuna ait bir buldozerin yakınında infilak etmesinin ardından" gerçekleştirildiği ifade edildi.İsrail ordusu, sınırda yaşandığını ileri sürdüğü patlamada ölen ya da yaralananın olmadığını açıkladı.