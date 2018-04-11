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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - GAZZE

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - GAZZE



: - Saldırının yapıldığı barakadan detaylar - İsrail ordusuna ait iş makinelerinin sınırdaki çalışmalarından detaylarGAZZE (AA) - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, " Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el - Kassam Tugayları'na ait bazı hedeflerin askeri uçaklarla vurulduğu" belirtildi.Açıklamada ayrıca söz konusu hava saldırısının " Gazze sınırına yerleştirilen el yapımı patlayıcının İsrail ordusuna ait bir buldozerin yakınında infilak etmesinin ardından" gerçekleştirildiği ifade edildi.İsrail ordusu, sınırda yaşandığını ileri sürdüğü patlamada ölen ya da yaralananın olmadığını açıkladı.

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