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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- İsrail'den Gazze’ye Bombalı Saldırı: 3 Ölü İzle

- İsrail'den Gazze’ye Bombalı Saldırı: 3 Ölü İzle

İsrail'in attığı aydınlatma bombaları

Hastane Bombalı Saldırı İsrail Helikopter Saldırı 

-Ölen Filistinlilerin cenazesin hastaneye taşınması
-Morgdaki cenaze yakınları

( GAZZE ) - İsrail'den Gazze’ye bombalı saldırı: 3 ölü GAZZE

- İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde helikopterler ve tanklarla ateş açması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 1 Filistinli ise yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehri yakınlarında helikopterler ve tanklarla açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan bir Filistinli ise sınıra oldukça yakın olduğu belirtilen saldırı noktasına ulaşmayı başaran ilk yardım ekipleri tarafından bölgedeki Endonezya Hastanesi’ne tedavi amacıyla sevk edildi. Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin kimliklerini, Mahmut Adil el Valaydeh (24), Muhammed Farid Ebu Namus (27) ve Muhammed Samir el Tramsi (26) olarak açıkladı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden İsrail-Filistin sınırına yaklaşan bir grup Filistinlinin öldürüldüğü doğrulandı. Açıklamada, sınıra yaklaşan şüpheli bir grup Filistinliye saldırı helikopteri ve tanklarla ateş açıldığı kaydedildi. İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldığı ve 6 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
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