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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail’den 11 Yıl Sonra Gelen İtiraf - İsrail Savaş Uçakları 2007’de Suriye’nin Nükleer Santralını İmha Etti Haberi

- İsrail’den 11 Yıl Sonra Gelen İtiraf - İsrail Savaş Uçakları 2007’de Suriye’nin Nükleer Santralını İmha Etti Haberi

İsrail'in 11 yıl önce Suriye'nin Deyruzzur şehrindeki nükleer santrali bombalama görüntüleri

( TEL AVİV ) - İsrail’den 11 yıl sonra gelen itiraf- İsrail savaş uçakları 2007’de Suriye’nin nükleer santralını imha etti TEL AVİV

Nükleer Santral Hava Harekatı Harekete Geç Nükleer Reaktör Nükleer Tesis 


- İsrail’in Askeri İstihbaratının sansüründen sorumlu IDF Askeri Sansür İdaresi, İsrail'in savaş uçaklarının Suriye’nin kuzeydoğusunda inşa ettiği nükleer santralı nasıl imha ettiğini açıkladı.
İsrail'in Suriye'nin nükleer santralini hava harekatıyla imha edilmesi haberinin yayınlanmasına koyduğu ambargo kaldırıldı. Suriye’nin kuzeydoğusundaki nükleer santralin imhasına nasıl karar verildiği ile ilgili haberlerin yabancı basında detaylı olarak yayımlanması ve eski ABD Başkanlarından George W. Bush’un ve ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin basılan hatıralarında yer almasına rağmen IDF'nin, haberin İsrail’in basınında yayımlanmasına bugüne kadar ambargo koyduğu ve ancak şimdi bu haberin yayımlanmasına izin verdiği kaydedildi. İsrail’in İstihbarat Servisi Mossad, Mart 2007’de, Suriye’nin, Fırat nehri yakınlarında Deyruzzur şehrinin kuzeydoğusunda inşa edilen bir nükleer santralinin varlığını çekilen fotoğraflarla teyit etti. Resimlerin, IDF Askeri İstihbarat servisinin, Şam’ın nükleer reaktör inşasından şüphelendiği için fotoğraflarının çekilmesini istediği kaydedildi. İsrail’in Askeri İstihbaratının rutin uydu taraması yaparken sıradan bir bina gibi görünen Suriye'nin nükleer santral inşasını tespit ettiği, daha sonra Askeri istihbarat servisinin Başkanı Tüm General Amos Yadlin’nin Mossad’ın bu konuyla ilgili kapsamlı bilgi toplama konusunda ikna ettiği belirtildi. O zaman Savunma Bakanı olan Amir Peretz bu konuda istihbarat elde ettiklerini ancak hem askeri hem de diplomatik bir çıkmazın bulunduklarını söyledi.

Bu arada, Fox News’in ABD’nin haberalma hürriyeti kanunu gereğince reaktör konusunda Pentagon’dan bilgi istediği belirtildi. Pentagon İsrail’e bu konuda bilgi isteğinde bulundu.Basına bilgi sızdırılmasının yapılacak operasyonu tehlikeye atabileceği korkusuyla, Kamu Güvenliğinden sorumlu Bakan Avi Dichter’in haricinde İsrail Güvenlik Kabinesi, son defa 5 Eylül’de nükleer santralin imha edilmesi operasyonuna onay verdi. Toplantının ardından saldırının mahiyetine karar vermeleri için Olmert, Barak ve Dışişleri Bakanı Tzipi Livni’ye yeşil ışık yakıldı. IDF başkanı Gabi Ashkenazi, kara verici gruba saldırının gece yapılmasını tavsiye etti. 5 Eylül 2007’de dört F-15 ve dört F-16 savaş uçakları, Şam’ın 450 km kuzeydoğusundaki Deyruzzor şehrinde yer alan el-Kibar tesislerini hedef alarak harekete geçti. Savaş uçakları Türkiye hava sahasından Suriye hava sahasına girdi. Pilotlar gece 12:40 ve 12:53 arasındaki operasyonun kod adını “Arizona,” olan bildirdi. Suriye’nin nükleer tesislerine 17 ton bomba attı ve tesisler tamamen imha edildi.
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