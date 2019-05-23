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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail'de Yangın Nedeniyle Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

- İsrail'de Yangın Nedeniyle Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

yangın detayları

( TEL AVİV ) - İsrail'de yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi TEL AVİV

Bild Gesi İsrail 


- İsrail’de sıcaklığın 43 dereceye ulaşması nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı ve yüzlerce kişi tahliye edildi. İsrail’de 43 dereceye çıkan sıcaklık nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı. Ülke genelinde yaklaşık 24 saat süren yangınlardan sonra İsrail, kırmızı alarmda. Çıkan yangınların söndürülmesi için onlarca yangın söndürme ekibi görevlendirildi. Kudüs'ün kuzeybatısındaki Haril yerleşim bölgesinde de aşırı sıcaklar nedeniyle yangın çıktığı ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Ülkenin güneyindeki Karmia ve Zekim bölgelerinde yangın nedeniyle elektriklerin kesildiği öğrenildi. Yangınlarda can kaybı olmadığı duyuruldu.
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