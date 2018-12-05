- İsrail'de Yaklaşık 20 Bin Kişi, Kadına Şiddeti Protesto Etti



- İsrail başkenti Tel Aviv'de yaklaşık 20 bin kişi, kadına şiddeti protesto etti. İsrail’in başkenti Tel Aviv’de geçtiğimiz günlerde 2 kadın öldürülürken, kadına yönelik şiddet de Tel Aviv sokaklarında protesto edildi. Gösteriye büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Hükümet karşıtı slogan atan eylemciler, kadına yönelik şiddetin son bulmasını da istedi. Eylemciler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya çağrı yaparak, “Biz katlediliyorken hükümet susuyor” yazan pankart taşıdı. Eylemciler, hükümetin geçen yıl kadına şiddetle mücadele için vadettiği 67 milyon dolarlık bütçe planını hayata geçirmesini de talep etti. Öte yandan İsrail’de geçtiğimiz yıl ise 24 kadın öldürüldü.

