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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- İsrail'de ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi İzle

- İsrail'de ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi İzle

İsrail'de geminin kıyıya sürüklenmesi

Şiddetli Fırtına Kargo Gemisi Demirli Batın İsrail 

-Detay Görüntüler

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail'i vuran şiddetli fırtına nedeniyle bir ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi. İsrail'in güneyindeki Aşdot Limanı’nda demirli bulunan bir ticari kargo gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Yerel kaynaklara göre, limanda demirli bulunan ticari kargo gemisi denizden 4 kilometre içeri, Oranim sahiline sürüklendi. 90 metre uzunluğundaki Zelik Star adlı geminin Yunanistan'dan İsrail'e çimento ve diğer malları taşıyan Panama bayraklı geminin Türkiye'deki "FodenShipping and Trading" firmasına ait olduğu öğrenildi. Yetkililer, 12 mürettebatın bulunduğu gemide herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını bildirdi.
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