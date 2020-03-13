Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- İsrail'de okullara 'virüs' tatili

- İsrail'de okullara 'virüs' tatili

İsrail detay

Basın Toplantısı Toplantı İsrail Kullar 

-Netanyahu açıklama
-Detay

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, 16 Nisan'a kadar okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu artan korona virüsü vak'alarının ardından düzenlediği basın toplantısında ülkedeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Okulların 31 Mart'tan itibaren 16 Nisan'a kadar kapalı olacağını belirten Netanyahu, ana okulları ve özel eğitim kurumlarının ise faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.
Netanyahu, "Ülkece tecrübe etmediğimiz bir olayın ortasındayız. Bu gerçek bir salgın. Hastalıktan ölüm oranı İsrail'de de çok sayıda olabilir" şeklinde konuştu.
Öte yandan İsrail'de 109 korona virüsü vak'ası bulunuyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı