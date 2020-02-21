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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
- İsrail'de ilk korona virüsü vakası doğrulandı

- İsrail'de ilk korona virüsü vakası doğrulandı

Japonya'dan tahliye edilen yolcular

( TEL AVİV ) TEL AVİV

Karantina Yolcu Gemisi Bild İsrail 


- İsrail'de ilk korona virüsü vakasının doğrulandığı açıklandı. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının doğrulandığı bildirildi.
Virüsün Japonya'daki gemiden ülkeye gelen bir yolcuda tespit edildiği ifade edildi. Öte yandan İsrail gece saatlerinde, korona virüsü salgını nedeniyle Japonya'da karantina altında tutulan yolcu gemisindeki 11 vatandaşının tahliye edildiğini bildirmişti.
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