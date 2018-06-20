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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail Buldozerleri Yıkmaya Devam Ediyor

- İsrail Buldozerleri Yıkmaya Devam Ediyor

İsrail askerleri Filistinli bir ailenin evlerini yıkmaları görüntüsü

( KUDÜS ) - İsrail buldozerleri yıkmaya devam ediyor KUDÜS

Bild Mahkeme Kararı Allah İsrail 


- İsrail askerleri, yıkımın engellenmesi yönündeki mahkeme kararına rağmen Kudüs yakınlarında Filistinli bir ailenin evini yıktı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri bir İsrail mahkemesinin evin yıkımının engellenmesi yönündeki kararına uymayarak bu sabah Batı Şeria'da Kudüs ve Ramallah arasında bulunan Kalandia köyünde bir Filistinlinin evini buldozerle yıktı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin iki buldozerle birlikte köye baskın yaptığını, 6 kişinin yaşadığı iki odalı evi yıkarak bölgedeki ağaçları söktüğünü bildirdi. İsrail, köyde izinsiz olarak yapıldığını iddia ettiği yaklaşık 20 evi, Kudüs etrafındaki Filistin köy ve kasabalarından ayırmak için inşa ettiği duvara çok yakın oldukları için yıkmayı amaçlıyor.
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