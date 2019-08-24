İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı - RAMALLAH Haberi
: - İsrail askerlerinin yoldan geçen araçları kontrol etmesi - İsrail askerlerinin zırhlı araçlarıİsrail ordusu, Batı Şeria'daki Ramallah 'ta evlere baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah 'ın batısındaki dağlık bölgelerdeki Ayn Ginya ile Ayn Arik kasabalarına baskın düzenleyip bölgedeki dükkanların güvenlik kamera kayıtlarına da el koydu.Kaynaklar, evlere baskın düzenleyen askerlerin 3 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.
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