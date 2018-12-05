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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail askerlerinin yaraladığı küçük ressam kara kalemini elinden bırakmıyor - GAZZE

İsrail askerlerinin yaraladığı küçük ressam kara kalemini elinden bırakmıyor - GAZZE



: - İsrail askerlerinin yaraladığı ressam Mecd el - Medhun'un evinden detaylar - İsrail askerlerinin yaraladığı ressam Mecd el - Medhun'un çizdiği eserlerden detaylar - 13 yaşındaki ressam Mecd el - Medhun'dan detaylar - İsrail askerlerinin yaraladığı ressam Mecd el - Medhun(13) ile röportaj - Ressam Mecd el - Medhun'un ünlü kişilere ait çizdiği eserlerden detaylarGAZZE (AA) - Gazze li pek çok çocuk gibi İsrail şiddetiyle erken yaşta tanışan 13 yaşındaki Mecd el - Medhun yaralı yatağında kara kalem portre çizimlerine devam ediyor. Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşleri'ne katıldığı sırada ilk olarak temmuz ayında ayağından yaralanan Mecd, geçen cuma günü de İsrail askerlerinin hedefi oldu. Plastik mermiyle başından vurulan küçük ressam şimdi yatağında elinden bırakmadığı kara kalemiyle Filistin direnişinin sembol isimlerini resmediyor.Küçük yaşından itibaren kara kalem resim çizen Mecd'in, aralarında Hamas'ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat ve Gazze sınırındaki gösterilerde geçen haziran ayında İsrail askerlerince öldürülen "Filistin'in iyilik meleği" lakaplı Rezzan hemşirenin de bulunduğu yaklaşık 400 kara kalem portre çalışması bulunuyor.

Portre Ressam Haziran Ayı İsrail Irak 

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