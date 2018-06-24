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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu - GAZZE Haberi

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu - GAZZE Haberi



: - Şehit Usame Halil Ebu Hâtır (29)'ın yakınlarının üzüntü yaşaması - Şehidin ablası Amal Ebu Hâtır ile röportaj - Cenazenin eve getirilmesi - Cenazenin slogan atarak omuzlarda taşınması - Yakınlarının üzüntü yaşamasıİsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu - "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana şehit olanların sayısı 132'ye yükseldiGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin geçen cuma günü Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında yaraladığı Filistinli şehit oldu. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Cuma günü Han Yunus'un doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Usame Halil Ebu Hâtır (29) şehit oldu." ifadesini kullandı.Hâtır'ın şehit olmasıyla birlikte Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi.Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Şehit Sürgün İsrail Yazılı Açıklama Mermi 

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