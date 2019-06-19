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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
-İSRAİL ASKERLERİNİN YARALADIĞI 60 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ÖLDÜ Haberi

-İSRAİL ASKERLERİNİN YARALADIĞI 60 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ÖLDÜ Haberi

İsrail askerleri 60 yaşında bir filistinliyi yaralayarak şehit etti

( KUDÜS ) - İsrail askerlerinin yaraladığı 60 yaşındaki Filistinli öldü KUDÜS

Acımasız Filistin İsrail İşgal Saldırı 


- İşgal altındaki Kudüs'te İsrail askerleri tarafından yaralanan Musa Ebu Mayyalah hayatını kaybetti. İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Şufat Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek aralarında çocuk ve yaşlı insanların bulunduğu onlarca Filistinliye müdahale etti. Baskın sırasında yaralanan 60 yaşındaki Musa Ebu Mayyalah bugün hayatını kaybetti. Ebu Mayyalah, Kudüs'te bir hastaneye kaldırılmadan önce kendisine uygulanan şiddet nedeniyle kaburga kemiklerinin kırıldığını söyledi.

İsrail’in Ebu Mayyalah’a yönelik acımasız saldırısı ve Filistin halkına yönelik ağır ihlalleri Filistinli insan hakları grupları tarafından şiddetle kınandı.
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