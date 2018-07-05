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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi - GAZZE Haberi

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi - GAZZE Haberi

- Taziye evinden detaylar - Şehit düşen Mahmud Macid Garbali'nin annesi ile röportaj - Şehit düşen Garbali'nin evine getirilmesinden detaylar - Aile yakınlarının üzüntüsü - Şehit düşen Garbali'nin sloganlar eşliğinde defnedilmeye götürülmesi GAZZE (AA) - ABD'nin Kudüs'teki elçilik açılışının yapıldığı 14 Mayıs'ta İsrail askerleri tarafından yaralanan ve dün akşam şehit olan 16 yaşındaki Filistinli genç için Gazze 'de cenaze töreni düzenlendi.
Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmasının ardından şehit düşen Mahmud Macid Garbali isimli Filistinli gencin naaşı, Gazze kentindeki Büyük Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Şehit Cenaze Cenaze Namazı İsrail 

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