İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi - GAZZE
: - Sloganlar eşliğinde cenazenin taşınması - Filistinli şehidin toprağa verilmnesi GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin bu sabah Gazze sınırında vurarak şehit ettiği Sabri Ebu Hıdır isimli (24) Filistinli son yolculuğuna uğurlandı. Gazze 'deki evinden alınan Ebu Hıdır'ın naaşı, kentin doğusunda yer alan Et - Tuffah Mahallesi'ndeki Es - Sedr Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra bugün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerince doğrudan hedef alınan Sabri Ebu Hıdır isimli Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.