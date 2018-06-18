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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi - GAZZE

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi - GAZZE



: - Sloganlar eşliğinde cenazenin taşınması - Filistinli şehidin toprağa verilmnesi GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin bu sabah Gazze sınırında vurarak şehit ettiği Sabri Ebu Hıdır isimli (24) Filistinli son yolculuğuna uğurlandı. Gazze 'deki evinden alınan Ebu Hıdır'ın naaşı, kentin doğusunda yer alan Et - Tuffah Mahallesi'ndeki Es - Sedr Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra bugün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerince doğrudan hedef alınan Sabri Ebu Hıdır isimli Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.

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