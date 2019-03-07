İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi - GAZZE
- Cenaze töreninden detaylar - Slogan atan kalabalıktan detaylar - Aile yakınlarının üzüntüsüGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan ve şehit düşen 15 yaşındaki Seyfeddin Ebu Zeyd son yolculuğuna uğurlandı. Gazze 'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Ebu Zeyd'in cenaze namazı, onlarca Filistinlinin katılımıyla Ez - Zeytun mahallesindeki Musab bin Umeyr camisinde kılındı.Ebu Zeyd'in naaşı, bölgedeki kabristana defnedilirken, cenaze evinde duygusal anlar yaşandı.
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