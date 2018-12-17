Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
-İsrail Askerlerinin Kurşunuyla Bacağını Kaybeden Filistinli Genç, 3 Yıl Sonra Özgür

-İsrail Askerlerinin Kurşunuyla Bacağını Kaybeden Filistinli Genç, 3 Yıl Sonra Özgür

Filistinli mahkum evine dönüyor

Hapishane Uluslararası İsrail Irak 

-Detay

( EL HALİL ) - İsrail askerlerinin kurşunuyla bacağını kaybeden Filistinli genç, 3 yıl sonra özgür EL HALİL

- İsrail askerlerinin kurşunuyla bacağını kaybeden Filistinli Celal Şeravana, İsrail hapishanelerinde 3 yıl geçirdikten sonra özgürlüğüne kavuştu. Filistin’de Celal Şeravan adlı genç 2015 yılında bıçaklama olayına karıştığı gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından kurşunla yaralanmıştı. Gözaltına alındıktan sonra El Halil kentinde bulunan İsrail hapishanesine konan Şeravan, hapishanesinde tedavi görmesine rağmen bir bacağını kaybetmişti. Filistinli genç, hapishanede geçirdiği 3 yılın ardından özgürlüğüne kavuştu. Filistinlilerin hapishane kapısında beklediği Şeravan’ın ailesine ve sevdiklerine kavuştuğu anlarda ise duygu dolu dakikalar yaşandı. Filistinliler, Şeravan’ı gözyaşları ve çığlıklarla karşıladı. Serbest bırakılan Filistinli Celal Şeravana yaptığı açıklamada, uluslararası örgütlerinden ve Filistin devletine çağrıda bulunarak İsrail hapishanelerindeki mahkumlarının serbest bırakılması için çaba sarf etmelerini istedi. Şeravana, “Eğer hapishaneler mahkümsuz kalmazsa bölgede istikrar veya huzur kalmaz” dedi.
Filistinli Şeravana, İsrailli askerleri tarafından 10 Ekim 2015 yılında gözaltına alınmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı