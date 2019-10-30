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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın - RAMALLAH Video

İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın - RAMALLAH Video



: - Baskına tepki gösteren Filistinli gençlerden detaylar - İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası atması - Gösteriden detaylarRAMALLAH (AA) - İsrail askerleri Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Kober beldesine baskın düzenledi.
Baskına tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık vermesi sonucu bazı kişiler boğulma tehlikesi geçirdi. Gösteride bir çok Filistinli de yaralandı.

Boğulma Tehlikesi Göz Yaşartıcı Gaz Gaz Bombası İsrail Plastik Mermi 

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