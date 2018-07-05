'İsrail askerleri Türk bayrağından rahatsız oldukları için bana ateş etti' - GAZZE İzle
"İsrail askerleri Türk bayrağından rahatsız oldukları için bana ateş etti" - GAZZE
: - Gazze - İsrail sınırındaki gösterilerden detaylar (ARŞİV) - Türk bayrağı taşıyan Filistinlinin vurulma anından detaylar (ARŞİV) - İsrail'in ayağından vurduğu Filistinli Emin Selim ile röportajGAZZE (AA) - Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Türk bayrağı açtıktan sonra İsrail askerlerince vurularak yaralanan Filistinli genç Emin Selim, askerlerin Türk bayrağını kasıtlı olarak hedef aldığını belirtti. İsrail askerleri tarafından vurularak yaralanmasına rağmen Türk bayrağını elinden düşürmeyen 20 yaşındaki Emin Selim, Gazze 'nin kuzeydoğusundaki Şucaiyye beldesinde yer alan evlerinin kapısını AA ekibine açtı.Sınırda yaralandığı salı günü yaşananları anlatan Selim, Türkiye'nin Filistin'e desteğine bir teşekkür nişanesi olarak daha önce de yaptığı gibi Türk bayrağı taşıdığını dile getirdi."Türk bayrağı kaldırarak, Türkiye'ye Filistin halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istedim." diyen Filistinli genç, İsrail askerlerinin 12 yıldır kuşatma altındaki Gazze 'de Türk bayrağının dalgalanmasından rahatsız oldukları için kendisine ateş ettiğini söyledi.