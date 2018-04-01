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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edilmesine tepkiler - AFYONKARAHİSAR

İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edilmesine tepkiler - AFYONKARAHİSAR

- Gıyabi cenaze namazından görüntüler - AGD Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun'un konuşmasıİsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edilmesine tepkiler - Afyonkarahisar 'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da sivil toplum kuruluşları üyeleri, İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalede orantısız güç kullanarak şehit ettiği 15 Filistinli için gıyabi cenaze namazı kıldı.İmaret Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gurup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Çoşkun, her yıl Toprak Günü'nün yıl dönümü dolayısıyla, Filistin halkının, sürgün edilmeyi kabul etmediğini belirtmek için yürüyüşler düzenlediğini söyledi.

Coşkun, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün, İsrail'in silahlı saldırılarıyla katliama dönüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:"Bizler bugün buradan katil İsrail'in zulmüne sessiz kalmamak için toplandık. Filistin'de bir ananın feryadını, bir çocuğun gözyaşları içerisinde haykırışını buradan duyuyoruz. Bizler biliyoruz ki İstanbul'un huzuru, Filistin'in huzurundan geçmektedir. Mekke'nin, Şam'ın, Bağdat'ın huzuru, Kudüs'ün huzurundan geçmektedir."Filistin halkı ve Kudüs'ün yalnız olmadığını aktaran Coşkun, elindeki silah ve kirli propaganda gücü ile Filistin halkını ortadan kaldırmaya çalışan İsrail'in zulmünün ebediyen sürmeyeceğini kaydederek, "Bir gün açtıkları bu zulüm çukurunda boğulacaklarına dair inancımız tamdır. Sadece yürüyüş yaptıkları için kurşunlanan ve şehit olan 15 Filistinli kardeşimize Cenab - ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralanan 550 kadar kardeşimize de acil şifalar diliyoruz. İsrail mutlaka işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır." ifadelerini kullandı.Toplanan gurup, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Hamas'a selam direnişe devam" şeklinde İsrail karşıtı sloganlar attı.

Sivil Toplum Kuruluşu Gıyabi Cenaze Namazı Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Orantısız Güç 

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