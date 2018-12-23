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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- İsrail askerleri okuldan dönen Filistinli öğrencileri gözaltına aldı Haberi

- İsrail askerleri okuldan dönen Filistinli öğrencileri gözaltına aldı Haberi

Gözaltına alınan öğrenciler

( RAMALLAH ) RAMALLAH

İsrail Kullar Öğrenciler Saldırı Irak 


- İsrail askerleri ablukası altındaki Batı Şeria’da okuldan dönen 2 kız öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin çığlıkları ve yaşadıkları korku dolu anlar ise çevredekiler tarafından kaydedildi. İsrail ordusunun Filistinlilere ait okullara ve öğrencilere yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail askerleri abluka altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısında yer alan Beytunya beldesinde 2 Filistinli öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler, okuldan eve dönerken İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler tarafından zorla götürülen öğrencilerin korkuyla ağladığı ve askerlere kendilerini serbest bırakmaları için bir şeyler söylediği kaydedildi. İsrail askerlerinin gözaltına aldığı öğrencileri soruşturma merkezine götürdüğü aktarıldı.
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