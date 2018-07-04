Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail askerleri Kudüs'ün doğusunda Filistinlilere ait 40 ev ve ağılı yıktı - KUDÜS Haberi

İsrail askerleri Kudüs'ün doğusunda Filistinlilere ait 40 ev ve ağılı yıktı - KUDÜS Haberi

- İsrail güçlerinin gözetiminde buldozerlerle yıkımdan detaylar - Yıkılan evlerden detaylar - Filistinlilerin yıkıma karşı protesto etmesiKUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Kudüs 'ün doğusunda ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 40 ev ve ağılı buldozerlerle yıktı.Ebu Nevvar yerleşkesi adına konuşan Davud Cehalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, sabah saatlerinde buldozerlerle, Ebu Nevvar'a girerek, bölgede Filistinlilere ait ev ve ağılları yıkmaya başladığını söyledi.

Ebu Nevvar'daki 20 ev ile 20 ağılın buldozerlerle yıkıldığını belirten Cehalin, belde sakinlerinin bölgede kalmakta kararlı olduğunu ve evlerini yeniden inşa edeceklerini dile getirdi.Yaklaşık bir saat içinde gerçekleşen yıkım işlemi sırasında Filistinliler, evlerinden eşyalarını bile çıkaramadığı aktarıldı.

Protesto Muhabir İsrail 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı