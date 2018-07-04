İsrail askerleri Kudüs'ün doğusunda Filistinlilere ait 40 ev ve ağılı yıktı - KUDÜS Haberi
- İsrail güçlerinin gözetiminde buldozerlerle yıkımdan detaylar - Yıkılan evlerden detaylar - Filistinlilerin yıkıma karşı protesto etmesiKUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Kudüs 'ün doğusunda ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 40 ev ve ağılı buldozerlerle yıktı.Ebu Nevvar yerleşkesi adına konuşan Davud Cehalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, sabah saatlerinde buldozerlerle, Ebu Nevvar'a girerek, bölgede Filistinlilere ait ev ve ağılları yıkmaya başladığını söyledi.
Ebu Nevvar'daki 20 ev ile 20 ağılın buldozerlerle yıkıldığını belirten Cehalin, belde sakinlerinin bölgede kalmakta kararlı olduğunu ve evlerini yeniden inşa edeceklerini dile getirdi.Yaklaşık bir saat içinde gerçekleşen yıkım işlemi sırasında Filistinliler, evlerinden eşyalarını bile çıkaramadığı aktarıldı.