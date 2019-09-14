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14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- İsrail askerleri Kudüs'te 46 Filistinliyi yaraladı

- İsrail askerleri Kudüs'te 46 Filistinliyi yaraladı

SALDIRI ANI

( KUDÜS ) KUDÜS

Çatışma Ses Bombası Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Yazılı Açıklama 


- İsrail askerlerinin Kudüs'ün El-Eizariya kasabasına düzenlediği baskın sonucu 46 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri Kudüs'ün El-Eizariya kasabasına baskın düzenledi.
Baskın esnasında Filistinli gençler ile İsrailli kuvvetler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. İsrail askerleri Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz, ses bombası, plastik ve gerçek mermiyle müdahale etti. Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Eizariya kasabasına düzenlediği baskında 46 Filistinlinin yaralandığı ve yaralılar arasında 6 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtildi.
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