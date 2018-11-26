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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail Askerleri Kudüs'te 32 Filistinliyi Gözaltına Aldı

- İsrail Askerleri Kudüs'te 32 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te çoğu siyasetçi 32 Filistinliyi gözaltına aldı.

( KUDÜS ) - İsrail askerleri Kudüs'te 32 Filistinliyi gözaltına aldı KUDÜS

Polis İsrail Yardım ve Yataklık Trol 


- İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te çoğu siyasetçi 32 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçleri, işgal ettikleri Doğu Kudüs’te havadan ve karadan operasyon düzenledi.
İsrail polisi, operasyon öncesinde birçok mahalleye giriş ve çıkışı kontrol altına aldı. Operasyonda izinsiz olarak düzinelerce eve baskın düzenlenirken, bölge sakinleri sorgulandı. Operasyonun ardından çoğu Fetih Hareketine mensup 20’den fazla siyasetçi, 32 Filistinli gözaltına alındı. İsrailli yetkililerden yapılan açıklamada, gözaltına alınanların Filistinli direnişçilere yardım ve yataklık ettiklerinden şüphelenildiği söylenildi. Öte yandan, geçtiğimiz Pazar günü İsrail güçleri Kudüs Valisi Adnan Gaysi'yi evinden gözaltına almıştı.
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