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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
İsrail askerleri Gazze sınırında onlarca Filistinliyi yaraladı (3) - GAZZE

İsrail askerleri Gazze sınırında onlarca Filistinliyi yaraladı (3) - GAZZE



: - İsrail askerlerinin gaz bombası ile müdahale etmesi - Türk bayrağı taşıyan bir Filistinli, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle bölgeden uzaklaştırılmasıGAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" barışçıl gösterileri devam ediyor. İsrail sınırına akın eden çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce Filistinli, gösteri düzenledi.
İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi sonucu yaralanan ve elinde Türk bayrağı taşıyan bir Filistinli, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Gaz Bombası İsrail Sağlık Ekipleri 

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