İsrail askerleri Gazze sınırında onlarca Filistinliyi yaraladı (2) - GAZZE
: - Yaralanan göstericiler sağlık ekipleri tarafından sedyeyle bölgeden uzaklaştırılması - İsrail askerlerinin göstericilere gaz bombasıyla müdahale etmesiGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin Gazze sınırında Büyük Dönüş yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve gazla müdahalesinde onlarca kişinin yaralandığı ve gazdan etkilendiği bildirildi. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin, Gazze 'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve mahiyeti bilinmeyen gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı ve gazdan etkilendi." ifadesini kullandı.Bugün yüzlerce Filistinli kadın, 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerine katılmak üzere Gazze sınırına gelmişti.