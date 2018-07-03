Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
İsrail askerleri Gazze sınırında onlarca Filistinliyi yaraladı (2) - GAZZE

İsrail askerleri Gazze sınırında onlarca Filistinliyi yaraladı (2) - GAZZE



: - Yaralanan göstericiler sağlık ekipleri tarafından sedyeyle bölgeden uzaklaştırılması - İsrail askerlerinin göstericilere gaz bombasıyla müdahale etmesiGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin Gazze sınırında Büyük Dönüş yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve gazla müdahalesinde onlarca kişinin yaralandığı ve gazdan etkilendiği bildirildi.
Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin, Gazze 'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve mahiyeti bilinmeyen gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı ve gazdan etkilendi." ifadesini kullandı.Bugün yüzlerce Filistinli kadın, 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerine katılmak üzere Gazze sınırına gelmişti.

Gaz Bombası İsrail Yazılı Açıklama Sağlık Ekipleri Mermi 

İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı