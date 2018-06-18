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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti - GAZZE Haberi

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti - GAZZE Haberi



: - Sabri Ahmed Ebu Hıdır'ın hastane önünde toplanan yakınlarının üzüntü yaşaması - Morgtaki cenazeden detayİsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit ettiGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi vurarak şehit ettiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerince doğrudan hedef alınan Sabri Ahmed Ebu Hıdır (24) isimli Filistinli gencin şehit olduğunu belirtti.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise yazılı açıklamasında, beş Filistinlinin Gazze sınırında "güvenlik alt yapısını sabote etmeye" çalıştığını öne sürdü. Adraee, bu sırada patlama meydana geldiğini ve bazı Filistinlilerin yaralandığını kaydetti.

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