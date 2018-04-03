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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi daha şehit etti

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi daha şehit etti



: - Şüheda el - Aksa Hastanesi - Filistinli genç Ahmed Ömer Arafe'nin naaşı - Yakınlarının cenazeye veda etmesiİsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında barışçıl eylem düzenleyenlere açtığı ateş sonucu 1 Filistinli daha şehit oldu. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el - Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze 'nin orta kesimindeki El - Bureyc Kampı'nın doğu sınırında gösteri düzenleyenlere ateş açtığını belirtti.
Kudra, İsrail askerlerinin saldırısında vurulan Filistinli genç Ahmed Ömer Arafe'nin (25) şehit olduğunu aktardı.Sözcü Kudra, cuma gününden bu yana şehit edilen Filistinlilerin sayısının 19'a yükseldiğini kaydetti.

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