- İsrail Askerleri Gazze Sınırında 40 Filistinliyi Yaraladı Haberi



- İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırında toplanan yüzlerce protestocuya ateş açtığı, 1 gazeteci dahil 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında yaptığı barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında çıkan çatışmalarda İsrail askerinin Gazze'nin doğu sınırında toplanan yüzlerce protestocuya ateş açması sonucu 1 gazeteci dahil, 40 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Abluka altındaki Gazze şeridinde 30 Mart Cuma gününden bu yana Gazze-İsrail sınırında düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği barışçıl gösteriler bugün de devam ediyor. Filistinliler tarafından “ateş cuması” olarak adlandırılan gösteride İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çatışmalar başladı.

Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere Toprak Günü’nde başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etmişti. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaklaşık bin 500 kişi yaralanmış ve 22 kişi hayatını kaybetmişti.

