İsrail askerleri Gazze sınırında 36 kişiyi yaraladı (3) - GAZZE
: - Gazze 'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler - Filistin bayrakları taşıyan göstericiler - Sınırdaki tellere asılan Filistin bayrakları - Müdahale esnasında fenalaşan bir gösterici - Hamas Siyasi Büro üyeleri Halil el - Hayye ile röportaj - Filisinli gençlerin taş atması GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 36 kişi yaralandı. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze 'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 36 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.Açıklamada yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
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