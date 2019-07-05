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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı (1) - GAZZE

İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı (1) - GAZZE



: - Gazze 'nin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinliler - Filistin bayrakları taşıyan göstericiler - Sağlık görevlilerinin yaralı bir kişiyi ambulansa taşıması - Filistinli gençlerin taş atması - İsrail askerlerinin sınırdaki göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi - Müdahalelerde yaralananların taşınması - Ambulans araçlarının geçişi - Gazze 'nin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladıGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 30 Filistinli yaralandı. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze 'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine müdahalesinde 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere 30 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Yazılı Açıklama Mermi 

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