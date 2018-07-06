Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
İsrail askerleri Gazze sınırında 146 Filistinliyi yaraladı - GAZZE

İsrail askerleri Gazze sınırında 146 Filistinliyi yaraladı - GAZZE

- Gazze sınırında toplanan Filistinliler - Sınırda yakılan lastiklerden yükselen duman - İsrail askerlerinin müdahalesi - Müdahalede yaralananların taşınması - Lastik taşıyan göstericilerin sınıra yürümesi - Göstericilerden biri ile röportaj - Ambulansların geçişi - İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 146 kişi yaralandı - Yaralananlardan 24'ü gerçek mermiyle vurulduYARALI SAYISI GÜNCELLENDİGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 146 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze 'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 146 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
Kudra, 24 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını, 101 yaralının tedavisinin sınır hattında tamamlandığını, 45'inin ise hastanelere kaldırıldığını aktardı.Kudra, İsrail askerlerinin Bureyc bölgesinin doğusundaki Sağlık Bakanlığı'na ait bir sağlık noktasını hedef aldığı olayda da bazı sağlık çalışanlarının yaralandığını ifade etti.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 136 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 15 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

Sağlık Çalışanı Yazılı Açıklama Sağlık Çalışanları Saldırı Yükselen 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı