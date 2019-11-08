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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında 38 Filistinliyi yaraladı (1) - GAZZE

İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında 38 Filistinliyi yaraladı (1) - GAZZE

- Gazze 'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler - Filistin bayrakları taşıyan göstericiler - Ambulansların geçişiGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 38 Filistinli yaralandı. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale ettiği belirtildi.Müdahale sonucu 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere 38 Filistinlinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail Yazılı Açıklama Mermi 

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